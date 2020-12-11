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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية يبحث مع سفير مصر تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأدميرال محمد أمجد خان نيازي رئيسًا لأركان القوات البحرية الباكستانية، الخميس، سفير مصر لدى باكستان الدكتور طارق دحروج، وذلك لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة وإسلام أباد.
ونشر المتحدث باسم القوات البحرية الباكستانية عبر حسابه الرسمي على "تويتر" فيديو يبرز استقبال رئيس أركان القوات البحرية للسفير المصرى، مؤكدا أنه تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائى والأمن الإقليمى بين مصر وباكستان.
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