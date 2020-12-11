شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..تمويل الحضانات بشروط جديدة من بنك ناصر بحد أدنى 20 ألف جنيه وأقصى 500 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.

تمويل الحضانات بشروط جديدة من بنك ناصر بحد أدنى 20 ألف جنيه وأقصى 500 ألف

وزيرة التضامن: تغطية المناطق المحرومة من الحضانات تنفيذا لتكليفات الرئيس

وزير التنمية المحلية: 345 مليار جنيه استثمارات الدولة فى الصعيد خلال 6 سنوات

وزارة الصحة: 86.9% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

وزيرة التضامن تشدد على وجود قاعدة بيانات لذوى الإعاقة للتعرف على احتياجاتهم

وزير الرى: نتعاون مع الدول الأفريقية فى إنشاء السدود ومحطات مياه شرب

وزير التعليم العالى: مصر الأولى عالميًا على مستوى التقدم بمؤشر المعرفة

الصحة تعلن 9 تحاليل طبية لمرضى السكر تجريها مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض المزمنة

البابا تواضروس يبحث مع وفد طبى تفاصيل مشروع "كيمى" الخاص بالكنيسة

وزير التعليم العالى يعلن فتح باب الترشح لجائزة (اليونسكو - روسيا ميندليف الدولية) بالعلوم الأساسية

وزير الأوقاف بمؤتمر روسى: إنحدار الأخلاق فى أى أمة إيذان بانهيار حضارتها

وزير التموين: الانتهاء من تحويل مكاتب التموين إلى مراكز خدمة متطورة العام المقبل

المترو تجدد دعوتها ارتداء الكمامات داخل المحطات لعدم التعرض للغرامة

غدا شبورة بأغلب الأنحاء وطقس دافئ على القاهرة والصغرى 12 درجة

القوى العاملة تعلن تحويل 40.4 مليون جنيه من مستحقات العمال المغادرين للأردن

انتظام صرف معاشات ديسمبر لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة

14 طالبا يتقدمون بأوراق الترشح بالانتخابات الطلابية لجامعة القاهرة حتى الآن

تعرف على الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات