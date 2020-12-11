شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الرئيس حريص على جلب كل ما هو جديد لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، إن القيادة السياسية حريصة على توفير كل ما هو جديد لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابعت:"مصر قوية وعظيمة والرئيس حريص على جلب كل ما هو جديد".

ووجهت وزيرة الصحة، الشكر للإمارات والصين حكومة وشعباً.

ويذكر أنه قد وصلت منذ قليل إلى أرض مطار القاهرة الدولى، الرحلة 925 في مطار القاهرة، حاملة الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية، المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت مصادر إلى أن والوزيرة يرافقها وزيرا الإمارات والصين، موضحا أن الدفعة الأولى من اللقاح تقدر ب50 ألف جرعة، بعدما أجريت تجاربه السريرية على 3 ألاف متطوع بمصر خلال الشهرين الماضين .

وأوضح المصادر أن اللقاحات تصل مطار القاهرة على متن طائرة قادمة من دولة الإمارات اليوم مصر في تمام الحادية عشر مساء، في أول خطوة للبدء في تطعيم المصريين وسيتم تطعيم الاطقم الطبية خلال يومين .

وأوضحت مصادر مسؤلة ، أن تجربة اللقاح أثبتت أنه آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وسيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية.

وشارك في تجارب اللقاح من مصر 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة للقاحين شركة سينوفارم من مستوى عدة دول منها الإمارات التي بدأت في استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.

