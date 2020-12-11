شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس اليوم صلاة الجنازة على مطران بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس البابا ثيودروس الثانى بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة، صلاة جناز الراقدين على المتروبوليت "المطران" نيفن مطران بورسعيد وتوابعها.

وكشف الأنبا نقولا، المتحدث الرسمى باسم بطريركية الروم الأرثوذكس فى مصر، ملابسات وفاة المتروبوليت - المطران- نيفن، مطران بورسعيد وتوابعها، قائلا فى بيان له، إن المطران نيفن كان مريضًا بداء السكر (السكري) وباغتته غيبوبة سكر وهو وحيدًا في مقر المطرانية، وخلال يوم أمس لم يره أى من أبناء رعيته وبمحاولتهم الاتصال به في مقر المطرانية لم تكن استجابة على الاتصال، وتم إبلاغ الشرطة من أجل فتح باب المطرانية، وبالفعل تم فتح البابا بواسطة الشرطة فوجدوا مثلث الرحمات المتروبوليت نيفن جالسًا بالبجامة وقد فارق الحياة.

وأعلن الأنبا نقولا، عن وفاة متروبوليت "المطران" نيفن، مطران بورسعيد وتوابعها، الثلاثاء، مؤكدا أن البابا ثيودروس الثانى بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، سوف يترأس صلاة جناز الراقدين لمثلث الرحمات المتروبوليت نيفن مطران بلوسيوس (بورسعيد) وتوابعها فى دير مار جرجس (القديس جيورجيوس) بمصر القديمة، القاهرة، اليوم الجمعة ، حتى يتثنى لأسرته التى ستحضر من اليونان حضور صلاة الجناز.

وكانت بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، قد أعلنت الشهر الماضى، عن وفاة متروبوليت - المطران- بتروس الجليل مطران أكسوم- الحبشة- سابقًا، حيث قال الأنبا نقولا المتحدث الرسمي باسم البطريركية في بيان له: البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الثاني الإسكندرية وسائر إفريقيا، خلال وجوده في كيسومو- كينيا، في زيارته الرعائية لها، أقام خدمة صلاة التريصاجيون لراحة روح المتروبوليت بتروس، بحضور رؤساء كهنة العرش الإسكندري".