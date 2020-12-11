شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ كبد: مشاركة وزيرة الصحة فى تجارب اللقاح الصينى رسالة أمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالقصر العيني ان لحظة وصول اللقاح الصيني الى مصر تعتبر لحظة تاريخية مشيرا الى ان اللقاح الصيني نجح بنسبة 99% في انتاج الاجسام المضادة للفيروس . ومشاركة وزيرة الصحة في تجارب اللقاح الصيني هي رسالة امان.

وتابع عمر خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الاعلامى أحمد موسى ان اللقاح الصينى "سينوفارما قد اثبت فاعلية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد مشيرا الى أن الاعراض الجانبية للعقار الصينى في الجرعتين هي أعراض بسيطة واثبت انه لم يؤد الى أثار جانبية خطيرة والأبحاث التي أجريت على اللقاح الصيني أكدت انه ليس لها خطورة على صحة الانسان مؤكدا على ان هذا اللقاح الصيني يمكن تخزينه في درجة حرارة الثلاجات العادية ولايحتاج الى مواصفات خاصة مثل لقاح فايزر.

وواصل عمر قائلا ان مصر من أوائل الدول على مستوى العالم في الحصول على اللقاح الصيني "سينو فارما" مما يؤكد على ثقل مصر السياسي والعلمي على مستوى العالم والحصول علية يعد إنجازا كبيرا للقيادة السياسية. مضيفا الى أنه لابد من اخذ الجرعة الثانية من اللقاح الصيني والجرعة الواحدة لا تكفى . ولابد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وأضاف قائلا ان منظمة الصحة العالمية تعطى تصريح الطوارئ لاختصار الوقت للسيطرة على الجائحة واللقاح الصيني امن تماما لمواجهة كورونا وكل الدراسات والأبحاث في الداخل والخارج اثبتت فعاليته ودرجة الأمان الكاملة وهناك عدد من الدول تعاقدت على هذا اللقاح الصينى واللقاح الصيني تم اجراء دراسات اكلينيكية علية داخل مصر .مشيرا الى ان أعداء الوطن يشككون في كل نجاح تحققه الدولة المصرية.