شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات تهمك لترشيد استهلاك المكواه للكهرباء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء لربات المنازل لمساعدتهم في خفض قيمة فاتورة الاستهلاك ، وينصح الجهاز عند استخدام المكواه باتباع الخطوات التالية:
1-تجميع الملابس المراد كيها مره واحدة أو مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون اوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.
2-نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عاليه ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والاقمشة الاخري التي لا تحتاج حرارة عالية.
3- استخدام المكواه البخارية يساعد على كي الملابس اسرع واستهلاك كهرباء أقل.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات تهمك لترشيد استهلاك المكواه للكهرباء.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.