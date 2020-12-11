بالأسماء.. إعادة ١٣٢ حالة من الزوال بنقابة المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قررت اللجنة المشكلة للفصل في كل التظلمات من قرارات الزوال، بقرار من نقيب المحامين رجائي عطية، التي يرأسها محب المكاوي وكيل المجلس، وعضوية كل من؛ حسين الجمال الأمين العام، وأبو بكر ضوة الأمين العام المساعد، وعبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد، ومحمد الكسار عضو المجلس، وعبد الحفيظ الروبي عضو المجلس، وصلاح سليمان، وماجد حنا، ومحمد نجيب أعضاء المجلس، إعادة 132 حالة من الزوال.
وأعدت اللجنة كشفًا بعنوان (كشف اسماء مقبولة للسداد وموقع عليها من اللجنة يوم 30 / 11 / 2020).. ننشرها على النحو التالي :
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