"التنمية المحلية" تنظم 3 دورات تدريبية للعاملين حول إدارة الأزمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، 3 دورات تدريبية خلال الأسبوع القادم، هي تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش المالي ولغة إنجليزية إضافة إلى استمرار دورة أساسيات التحول الرقمي يستفيد من هذه الدورات 105 متدرباً.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تولي إهتمامًا كبيرًا بمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية ، مؤكداً أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكافة المحافظات و تنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة واطلاعهم على آخر مستجدات العمل من قوانين وتشريعات مما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.

وشدد اللواء محمود شعراوى على تنفيذ خطة التعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية والتى تم وضعها مع خطة سقارة لهذا العام، مشيرًا إلى أن خطة التعايشة تتضمن تقليل عدد المتدربين في كل قاعة تدريب وكذلك عمليات التسكين للمتدربين وتعديل فترات استخدام للكافتيريا والمطعم لتقليل أعداد المتواجد بهم على أقصى درجة ممكنة لمراعاة التباعد الاجتماعى قدر الإمكان مع زيادة عدد الأتوبيسات المستخدمة فى نقل المتدريب من وإلى مركز سقارة للتدريب كما أنه يتم تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة وأماكن التجمع يومياً واستخدام المطهرات الشخصية وانتداب عدد من الأطباء بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبى واستخدام الكمامات الواقية والتنسيق مع مستشفى البدرشين العام فى حالة ظهور أى حالة مرضية للمتدريبن أو المدربين.

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم بتخريج 90 متدرباً حصلوا على دورات فى تنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومكاتب مشروعك وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المجالس والمؤامرات واللغة الانجليزية.