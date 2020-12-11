شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين كفر الشيخ»: ضبط 44 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، أنه قرر تشكيل حملة تموينية بإدارة تموين بيلا بالاشتراك مع الجهات الرقابية الأخرى لمراقبة الأسواق وأسفرت عن ضبط عدد ٤٤ كجم لحوم مجمده مجهولة المصدر وتم ضبط الكمية والتحفظ عليها.

كما تحرر المحضر بضبط عدد ٣٠ كحم لحوم بلديه للذبح خارج السلخانه وتم الضبط والتحفظ عليها، كما تحرر ٤ محاضر عدم إعلان عن الأسعار و٣ محاضر جنح عدم ترخيص لبعض المحال أنشطه مختلفة.