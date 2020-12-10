شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الأورمان: توزيع 350 أفف بطانية على الأسر الأكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إن الجمعية تقوم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي على الوصول إلى أكثر القرى احتياجًا، لتقديم يد العون، من خلال اعداد أسقف أو حمامات أو اعداد وصلات مياه، مشيرًا إلى أن الجمعية هي احدى مؤسسات المجتمع المدني الذي يعيش الآن أزهى عصوره، حيث يقوم المجتمع المدني بالتعاون مع القاطع الخاص والحكومة على دعم المواطن الاكثر احتياجا.

وتابع «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج «صوت الشعب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الجمعية قامت بإعداد مبادرة «ستر ودفا» لكل أهالينا في مصر، حيث يتم اعداد الأسقف والشبابيك والأبواب، حتى يعيش المواطن حياة آدمية، ومن ثم العمل على توفير مساعدات، لافتَا إلى أن الجمعية تعمل على توزيع 350 ألف بطانية للأسر الأكثر احتياجًا خلال الفترة الراهنة.

ولفت إلى أن الأورمان لها مقرات في كل المحافظات، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل من خلال آلاف الجمعيات في محافظات مصر، من خلال التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويتم عمل اجتماعات تنسيقية مع الجمعيات، حتى لا يحدث ازدواجية.