شكرا لقرائتكم خبر عن ورش فنية متنوعة أونلاين بـ«ثقافة بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث عقد الفرع محاضرة حول «حرب الشائعات» بمدرسة إيهاب إسماعيل الثانوية لفضيلة الشيخ أحمد عبدالعال، وأخرى بقصر ثقافة شرق النيل بعنوان «مشروع حول حرب الشائعات» حاضرها أحد شيوخ الأوقاف وأكد كل منهم أن الديانات السماوية حرمت بث الشائعات والأخبار الكاذبة، إلى جانب لقاء حواري حول «الأرق ومدى تأثيره على الصحة» .

أقام بيت ثقافة ابو سليم محاضرة بعنوان «كيف تنجح» تناول خلالها مسؤول النشاط قيمة النجاح وضرورة عدم الاستسلام للفشل، بينما نفذ بيت ثقافة إهناسيا الخضراء ورشة حكي ضمن مبادرة شوارعنا عنواننا عن «حقوق الطفل في الرعاية والاهتمام والتربية الصحيحة»، كما قدم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة بني سويف محاضرة بعنوان «التعرف على مكونات لوحة التحكم» control panel«في إعدادات الشبكة وتغيير كلمة السر في الواي فاي وإعداد مساحة التخزين وغيرهما، وعقد القصر اللقاء الخاص بنادي الأدب بمشاركة مجموعة من الشعراء والمثقفين الشاعر جاسر جمال الدين، شريف صلاح، عطية معبدأدار اللقاء الشاعر أسامة بدر والشاعرة دعاء عبدالمنعم.

ضمن أنشطة أونلاين قدمت الصفحة الرسمية للفرع عدة ورش فنون تشكيلية واحدة لعمل براويز للزينة بالكرتون لبيتى ثقافة ابوصير الملق، وابوسليم، وتنفيذ فراشات من الورق الملون لبيت ثقافة إهناسيا المدينة مع ورشة رسم عن التلوث البيئي لقصر ثقافة ببا، كما بثت الصفحة اللقاء الأدبي للمواهب الصغيرة ببيت ثقافة أبوسليم واللقاء الخاص بنادي أدب الطفل بقصر ثقافة بني سويف، إلى جانب محاضرة حول «قيمة العمل» بمكتبة طنسا بني مالو بعنوان «العمل قيمة والإخلاص في العمل من ضمن القيم الإنسانية».