شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البابوي الكاثوليكي يرأس قداس «عيد الحبل بلا دنس» في كنيسة القلب المقدس بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس السفير نيقولاس هنري، السفير البابوي للأقباط الكاثوليك، صلاة قداس عيد الحبل بلا دنس، وتجديد الوعد السنوي السادس، لمجموعة الرحمة الإلهية بكنيسة القلب المقدس بالابراهيمية فى الإسكندرية، وشاركه الصلاة لفيف من الآباء الكهنة المشاركين في الاحتفال مع شعب الرعية.

وتخلل الاحتفال تسليم وسام المجموعة لمدام ملكة ميشيل، وتكريمها كفارس للرحمة الإلهية، كما كرمت مجموعة الرحمة شريف عطالله، وذلك لخدمة المتفانية في الكنيسة لمدة 40 عامًا، كما سلم راعي الكنيسة الأب مخلص، درع التكريم للسفير وشكره على ترأسه للصلاة وزيارته للرعية للمرة الثانية وتمنى له رسالة موفقة في مصر.

وفي سياق متصل، استقبل اليوم الخميس، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، ممثلي الشرق الأوسط للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة بالمقر الايبارشي.

ومَثل الوفد كل من الأستاذه ميرا، رئيسة فرع الشرق الأوسط، وممثلي مصر بالاتحاد.

وقدم الأب فرنسيس وحيد، مسؤول لجنة الشباب، رؤية الإيبارشية للعمل مع الشباب.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون المتبادل في مجال الشباب بين الإيبارشية والإتحاد.

السفير البابوى الكاثوليكى يترأس قداس "عيد الحبل بلا دنس" فى كنيسة القلب المقدس بالإسكندرية (صور)

السفير البابوى الكاثوليكى يترأس قداس "عيد الحبل بلا دنس" فى كنيسة القلب المقدس بالإسكندرية (صور)

السفير البابوى الكاثوليكى يترأس قداس "عيد الحبل بلا دنس" فى كنيسة القلب المقدس بالإسكندرية (صور)

السفير البابوى الكاثوليكى يترأس قداس "عيد الحبل بلا دنس" فى كنيسة القلب المقدس بالإسكندرية (صور)

السفير البابوى الكاثوليكى يترأس قداس "عيد الحبل بلا دنس" فى كنيسة القلب المقدس بالإسكندرية (صور)

السفير البابوى الكاثوليكى يترأس قداس "عيد الحبل بلا دنس" فى كنيسة القلب المقدس بالإسكندرية (صور)

السفير البابوى الكاثوليكى يترأس قداس "عيد الحبل بلا دنس" فى كنيسة القلب المقدس بالإسكندرية (صور)

السفير البابوى الكاثوليكى يترأس قداس "عيد الحبل بلا دنس" فى كنيسة القلب المقدس بالإسكندرية (صور)