شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع برتوكول تعاون بين الجامعة المصرية الأهلية ومؤسسة شباب القادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أحمد فتحي، عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، بزيارة ميدانية إلى الجامعة الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الالكتروني.

وشهد فتحي توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة شباب القادة لتنمية مهارات طلابها، بحضور رئيس الجامعة الدكتور هشام عبدالسلام، والدكتورة نهال عفيفي، مدير مكتب التايكو ونادي ريادة الأعمال بالجامعة.

وقد عبر رئيس الجامعة الدكتور هشام عبدالسلام، عن ثقته في قدرات الشباب وقيادتهم للمجتمعات، وهذا يتفق مع فكر المؤسسة، حيث يعمل برنامج شباب القادة على البحث عن قادة من الشباب لتنمية مهارتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة على القيادة الجتمعية والسياسية والإدارية.

وأكد رئيس الجامعة على اتاحة التيسيرات اللازمة لإتمام التدريب وإجراءات الطلبة المرشحين بالبرنامج ومراحله وتعريف الطلبة بالبرنامج والدعاية له بالجامعة.

ومن جهته قال أحمد فتحي، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، إن المؤسسة تعمل على ثلاثة برامج رئيسية، أولها برنامج القادة وهو عن طريق البحث عن الشباب الذي يتواجد لديهم احتمالية القيادة ويتم ذلك البرنامج بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل ايضا مع إحدى الشركات العالمية المعنية باكتشاف مواهب القيادات ويتم إجراء تقييم إلكتروني لهم لمعرفة قدرتهم على القيادة ونقاط القوة ونقاط الضعف والتي يجب العمل عليها وتنميتها، موضحا انه على مدار ً عامين تقدم اكثر من ١٧٨٠٠ طالب وتم اختيار منهم ١٠٥ منهم بعد اجتيازهم الاختبارات.