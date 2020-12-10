شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1250 متر مخلفات بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ارمنت غرب الأقصر، شن حملة نظافة بشوارع أرمنت الحيط. وأسفرت الحملة عن رفع الأتربة ومخلفات مباني بطول 1000 متر ورفع 250 مترًا بمدخل أرمنت الحيط والحواجر وموقف الحواجر وشارع الآثار وشارع السوق. وقال رئيس المركز، إن الحملة تمت بإشراف مدير مرافق المركز ورئيس مرافق ارمنت الحيط، كما شارك بالحملة مشرفين النظافة والتجميل بالمركز ومعدات الوحدة المحلية لمركز أرمنت. الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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