شكرا لقرائتكم خبر عن تشجير فدان بالمنطقة السكنية في كيما ضمن مبادرة «حنجملها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تولت مبادرتا «اتحضر للاخضر» و«حنجملها» الخميس، تجميل وتشجير فدان من المسطح السكنى لشركة كيما بمشاركة شباب جامعة اسوان من خلال زراعة 100 شتلة ليمون، وذلك تفعيلا للمشاركة بين وزارة البيئة متمثلة في مبادرة اتحضر للاخضر ومبادرة هنجملها، بشركة الصناعات الكيماوية بكيما وجامعة أسوان ووزارة القوى العاملة. وجرت عملية التشجير بحضور الدكتور احمد غلاب رئيس جامعة اسوان والدكتور مجدى محمد على نائب رئيس جامعة اسوان لخدمة المجتمع والبيئة والدكتور بدوى اسماعيل عميد كلية آثار جامعة الاقصر وعمرو محمد الطيرى مدير ادارة الاعلام فرع جهاز شؤون البيئة باسوان. الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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