شكرا لقرائتكم خبر عن تحريز 66 طن مخللات زيتون وفلفل فاسد داخل مصنع في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة تموين العامرية في الاسكندرية، الخميس، حملة مفاجئة بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين العامرية وجهاز حماية المستهلك، أسفرت عن ضبط 441 برميل مخللات فاسدة.

وقال محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، إن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع بمنطقة مرغم لتصنيع المخلل به كميات كبيرة من المخلل غير صالحة للاستهلاك الأدمى، غير مدون عليها أي بيانات، حيث تم ضبط 441 برميل معبأ بالزيتون والفلفل المخلل، بإجمالى وزن 66.150 طن مخلل.

وأشار إلى أنه يعتبر ثالث مصنع للتصنيع الغذائى مخالف يتم ضبطه خلال أسبوع بالإسكندرية.

وجرى تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ اللازم قانونا، واخطار النيابة للتحقيق.