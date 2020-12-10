شكرا لقرائتكم خبر عن بنها وطوخ الأعلى إصابة.. القليوبية تسجل 42 حالة كورونا جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت القليوبية الخميس 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالمحافظة واحتل مركز ومدينة بنها وطوخ أعلى معدل للإصابة بعد أن وصل عدد المصابين في بنها 20 حالة وطوخ 12 حالة بينما سجلت 3 مدن أخرى صفر إصابة بالفيروس هي الخانكة وقليوب وقها ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الخميس عند 10287 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 780 حالة إصابة، والعبور 182 حالة، والقناطر الخيرية 643حالة، وبنها 2964 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1200 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1231 حالة، وشبين القناطر 752 حالة، وطوخ 1194 حالة، ومدينة قها 60 حالة، وكفر شكر 563 حالة إصابة.

وقالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، استقبل اليوم 30 حالة اشتباه إصابة بكورونا ثبت إيجابية 12حالة منهم للفيروس مضيفةً أنه تم صرف علاج الكورونا ل12 حالة وإعطاؤهم تعليمات العزل المنزلي.