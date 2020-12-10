شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة مشتهر توقع بروتوكولا للنهوض بالزراعات إلى المواصفات القياسية للغذاء الآمن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور محمود مغربي، عميد كلية الزراعة بمشتهر، جامعة بنها، الخميس، بروتوكول تعاون بين الكلية ومؤسسة اقتصاد المعرفة (مجموعة بشاير الزراعية) والتي مثلتها درة فيعاني، رئيس مجلس أمناء اقتصاد المعرفة، بحضور الدكتور ايهاب محمد فريد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال عميد الكلية، في بيان رسمي على صفحة الكلية بالفيس بوك، إن هذا التعاون يأتي في اطار النهوض بالمزارع المصري بالقرية، ومساندته للوصول بمنتجه إلى المواصفات القياسية للغذاء الآمن طبقا لقواعد الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأضاف «مغربي»، إن البروتوكول يهدف إلى دعم الشباب من طلاب وخريجي كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها وتقديم يد العون لهم ومساندتهم في التدريب على ريادة الأعمال لاقامة مشروعات زراعية صغيرة تناسب الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة.

بروتوكول تعاون بكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها

بروتوكول تعاون بكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها

بروتوكول تعاون بكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها

بروتوكول تعاون بكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها