شكرا لقرائتكم خبر عن كيف رد الرئيس على صحفى فرنسى حول قضية الحريات والسجناء السياسيين بمصر؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس السيسي، ردا على سؤال أحد الصحفيين الفرنسيين، في المؤتمر الصحفي السابق مع نظيره الفرنسي ماكرون قائلا:" الحقيقة هذا أمر لا يليق، إنكم تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها واستقرار المنطقة على أنه نظام مستبد وهذا الأمر ولى من سنين طويلة فاتت، على أن الشعب المصرى اللى فيه أكثر من 65 مليون شاب حد يقدر يكبله أو يفرض عليه نظام لا يقبله، هذا أمر انتهى ومش موجود".

وأضاف قائلا :"أنا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف بقاله أكثر من 90 سنة موجود فى مصر واستطاع أن يعمل قواعد فى العالم كله، وفرنسا تعانى أحيانا من التطرف فهذا جزء من الأفكار التى تم نقلها من التابعين لهم فى فرنسا وأوروبا، وأنا مطالب أحمى الـ100 مليون"

وتابع الرئيس :" كنت أتمنى ممن يسأل عن حقوق الإنسان أن يقول لى إيه أخبار ليبيا والعراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان وباكستان.

وأضاف الرئيس: "معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها.. ونحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها فى ظروف فى منتهى القسوة وشديدة الاضطراب".