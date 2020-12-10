شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة الفضاء : أى جهة علمية من حقها أن تطلب إطلاق قمر صناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد القوصى، رئيس وكالة الفضاء المصرية ، أنه فى عام 2018 صدر أول قانون مصرى لإنشاء وكالة الفضاء المصرية وهي كيان رسمى مسئول عن تنظيم جميع أنشطة الفضاء ، ومنذ ذلك الوقت تم تكوين بنية تحتية وكوادر بشرية قوامها الان 54 كادر، وتعاونا مع الجانب الأوكراني ، ونمتلك مكتبة فضائية تحتوى على 5 آلاف وثيقة تشرح خطوات تكوين القمر الصناعى.

وأضاف القوصي، خلال لقائه ببرنامج نظرة عبر قناة صدى البلد تقديم الإعلامى حمدى رزق، من أى جهة علمية من حقها أن تطلب إطلاق قمر صناعي، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم من الممكن أن تكون فى حاجة إلى قمر صناعى لتعليم الطلاب في المدارس.