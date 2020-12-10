شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شاهين مدير هيئة الأرصاد: شبورة على الطرق وننصح السائقين القيادة بهدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد غدا طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح معتدلة.

وأشار الدكتور محمود شاهين ، أن الطقس سيكون مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، لافتا إلى أنه سيسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

ونصح شاهين السائقين توخى الحذر على الطرق أثناء القيادة بسبب الشبورة على الطرق خاصة الطرق الصحراوية والطرق القريبة من المسطحات المائية، مناشدا السائقين بالقيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة .

وكشف شاهين، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السلوم وسيوة وسيدى برانى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.