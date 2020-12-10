شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين : إضافة المواليد فى البطاقات للأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتورعلي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، ضرورة اهتمام المواطنين بتحديث بياناتهم على موقع دعم مصر و بوابة مصر الرقمية وذلك لسهولة الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من فصل اجتماعي و ضم الزوجة وبدل فاقد وبدل تالف ، مضيفا فى تصريحات صحفية خلال زيارته اليوم الخميس ، لمحافظة الاسكندرية أنه تم استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي من على البطاقات التموينية ، مؤكدا أن من تم حذفهم كانوا غير مستحقين للدعم و من ثم إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجا كما ، أنه يتم إضافة المواليد في ضوء القرار الإستثنائي وذلك فقط للفئات الأكثر احتياجاً والمستحقة بموجب الضوابط التي حددها القرار الوزارى المنظم لذلك، موضحا في الوقت نفسه أنه يتم صرف خبز مدعم لنحو 71 مليون مواطن و نحو 64 مليون مواطن على المقررات التموينية.

وكشف المصيلحي، أنه سيتم استغلال أراضي المخابز المليونية غير المستغلة عبر تحويلها الي مخازن استراتيجية عملاقة أو كما هي مخابز مليونية وذلك في حالة وجود الحاجة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث يتم بحث الاستفادة من مختلف المنشآت والجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك لما فيه من استفادة للدولة

والمواطنين.

وفى سياق متصل أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن رغيف الخبز هو أحد أهم ادوار وزارة التموين، لذلك يتم الاهتمام بتطوير منظومة الخبز المدعم والتي تبدأ من القمح والسعات التخزينية و الطحن والإنتاج، مشدداً على أهمية الحفاظ على رغيف الخبز المدعم للمواطنين بشكل آدمي.

وشدد الوزير ، على أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفى لـ 5.5 شهر ، مؤكدا أنه تم تطوير خطين في مطحن إسكندرية التابع لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية، واضاف المصيلحي، أن عملية تخزين القمح ونقلها الي المطاحن و من ثم عملية الطحن تتم بشكل آلي بالكامل ، مشيرا الى أنه جارى دراسة الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص جزء من الموارد المالية لوزارة التموين في الموازنة العامة للدولة بشأن صرف مرتبات للموظفين المنتدبين من الخدمة العامة لمكاتب التموين ومراكز خدمة المواطنين لافتا الى أن عدد منافذ المشروع الى 6 الآلف منفذ ليكون لدينا اكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة جنباً الى جنب مع بدالي التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية.