شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تشيد بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن مصر تسعى من خلال رحلتها التنموية والمشروعات الهادفة المؤثرة فى حياة المواطنين، لخلق التواصل والترابط بين الأجيال، مشيرا إلى أنه على مدى 46 عاما تميزت الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بالطموح والسعى الدائم نحو تحقيق سبل العيش المستدامة للمواطنين.

وقالت الدكتورة رانيا، عبر حسابها على انستجرام: "تسعى مصر من خلال رحلتها التنموية والمشروعات الهادفة والمؤثرة فى حياة المواطنين، لخلق التواصل والترابط بين الأجيال"، مضيفة: "على مدى ستة وأربعين عامًا تميزت شراكتنا مع الوكالة الفرنسية للتنمية بالطموح والسعى الدائم نحو تحقيق سبل العيش المستدامة لمواطنينا من خلال المجالات الحيوية مثل المياه والنقل والطاقة النظيفة، حقًا إنها رحلة ملهمة".



وزيرة التعاون الدولى

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أشادت بالجهود التى يقوم بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة فى مصر، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى الجهود التنموية، من خلال التمويلات، بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، فى بيان، إن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وافق على تمويل لشركة طاقة بى فى لإنتاج الطاقة الشمسية، التابعة لشركة طاقة عربية للطاقة المتجددة، بقيمة 4.2 مليون دولار، موضحة أن التمويل يأتى استمرارًا للتمويلات التنموية التى وفرها البنك للقطاع الخاص والبنوك المحلية خلال العام الجارى ضمن استراتيجية التعاون مع جمهورية مصر العربية.

وأوضحت المشاط، أن التمويل يدعم مشاركة القطاع الخاص المصرى فى تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2022 لتصل إلى 20% ونحو 42% بحلول عام 2035، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى تسعى بالتنسيق مع الجهات الحكومية، للعمل مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتعزيز هذه الاستراتيجية من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ساهم بشكل قوى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وتعزيز قدرتها على مكافحة آثار فيروس كورونا على أعمالها، من خلال دعم البنوك المحلية، حيث وفر البنك 200 مليون دولار للبنك الأهلى ومثلها لبنك مصر و100 مليون دولار لبنك الكويت الوطنى و100 مليون دولار للبنك التجارى الدولى، فى إطار دعم القطاع الخاص وتوفير السيولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعكس الشراكة القوية التى تربط البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بجمهورية مصر العربية .