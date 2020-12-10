تحصيل رسوم "مقابل تحسين" على العقارات والأراضي المستفيدة من "النفع العام" بمحافظة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، قرارا بالالتزام بتحصيل مقابل التحسين على جميع العقارات والأراضى الواقعة بنطاق أحياء محافظة القاهرة التي نفذ بها مشروعات منفعة عامة سواء كانت شوارع رئيسية أو فرعية أو مزلقانات أو مشروعات صرف صحى أو كبارى وغيرها من مشروعات النفع العام.

ويتم تحديد مقابل التحسين وفقاً لتقدير اللجان المختصة طبقاً للضوابط والإجراءات والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن، وأضاف قرار عبدالعال، بأن تلتزم الإدارة العامة لنزع الملكية والتحسين بمحافظ القاهرة وذلك بالتنسيق مع كافة الأحياء والجهات والإدارات المختصة.