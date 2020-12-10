رئيس هيئة قضايا الدولة يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبلت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، المستشار الدكتور أبوبكر الصديق محمد رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الخميس 10 ديسمبر؛ ليشهد تخرج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي لمستشاري هيئة قضايا الدولة المرشحين لمنصب وكيل عام، والتي قوامها 113 عضوًا بدأ تدريبهم المكثف بالأكاديمية الوطنية في نوفمبر الماضي.

التقى المستشار أبوبكر الصديق بمجموعات الدفعتين الأولى والثانية، وهنأهم على الترقي، وقال: "أنتم عظماء هيئة قضايا الدولة، وقد ازددتم كثيرًا عن أجيالنا من فلسفة القيادة والقدرة عليها والقفز إلى الأمام بخطى جريئة ومحسوبة في نفس الوقت، وبلا شك أنتم أساتذة القانون ولم يكن ينقصكم لا الفهم القانوني ولا العمق القانوني ولا الفن القانوني، فأنتم هنا بالأكاديمية الوطنية للتدرب على أساليب القيادة الحديثة ومقومات القيادة الرشيدة الطموحة".

أعرب المستشار أبوبكر الصديق عن شكره للأكاديمية والدكتورة رشا راغب قائلًا: "سنظل مدينين لها بكل جهدٍ وكرمٍ أدته لنا"، وتمنى لجميع المستشارين من الدفعتين كل التوفيق والتقدم إلى مستقبل مشرق.

من جانبها أوضحت رشا راغب أن هيئة قضايا الدولة ستظل لها مركز الصدارة، قائلةً: "إن هيئة قضايا الدولة هي أول من استهل نشاط التدريب بالأكاديمية الوطنية في يوليو 2018 حتى قبل أول اجتماع لمجلس أمنائها؛ لذلك سوف تظل من شركاء النجاح"، وهنأت المستشارين على التخرج وعلى الترقية وتمنت لهم كل التوفيق.

وفي الختام تم توزيع الشهادات والتقاط الصور الجماعية التذكارية الرسمية على ثلاث مجموعات مع المستشار أبوبكر الصديق ورشا راغب.

جدير بالذكر أن برنامج تدريب مستشاري هيئة قضايا الدولة يستهدف تدريب 727 عضوا من الهيئة بما يتلاءم مع خلفياتهم لإكسابهم عدة مهارات مثل القيادة الفعالة والذكاء العاطفي والاجتماعي ومهارات التواصل الفعال والتفاوض وكذلك التحدث أمام الجمهور والتعامل مع وسائل الإعلام وكذلك التحدث أمام الجمهور والتعامل مع وسائل الإعلام، وإدارة كلًا من التغيير والوقت والمشروعات وفرق العمل الناجحة والأزمات، وقد بدأت الدفعة الأولى وقوامها 78 عضوًا مرشحين لمنصب نائب رئيس الهيئة في 11 أكتوبر 2020، وقد التقوا اليوم بعد تخرجهم مع الدفعة الثانية؛ لمقابلة المستشار رئيس الهيئة وتسلم الشهادات.