شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر يشيد بزيارة السيسي إلى فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر اكتوبر بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا، مؤكدا أن هذه الزيارة سوف تدعم زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأضافت مديح في بيان لها أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا مبنية على التعاون المشترك والمصلحة المتبادلة، مشيرا إلى أن الشريك الفرنسي من أبرز الشركاء الأوروبيين على المستوى الاقتصادى ككل وليس على المستوى التجارى فقط.

وأوضحت مديح بان فرنسا تعد شريكا استراتيجيا وأمنيا لمصر، تتداول معها بعض الملفات مثل تسليح القوات البحرية والجوية على أعلى مستوى منذ سبعينات القرن الماضي، بالإضافة إلى وجود حجم تبادل تجاري يقدر بنحو 3 مليارات يورو منهم مليار يورو لصالح مصر، و4 مليارات يورو استثمارات فرنسية في مصر.

وأشارت رئبس حزب مصر اكتوبر إلى أن فرنسا لديها منظومة لوجيستية تكنولوجية قوية ومن الممكن الاستفادة منها من خلال التعاون المتبادل بين مصر وفرنسا، كما أن فرنسا متقدمة إلى حد كبير في مجال الرقمنة والأمن والتحول الرقمي بشكل عام.