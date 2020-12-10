شكرا لقرائتكم خبر عن «روز اليوسف» تطلق مسابقة إحسان عبد القدوس للقصة القصيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلقت مجلة روزاليوسف مسابقة إحسان عبدالقدوس للقصة القصيرة، بحضور الكاتب الصحفي لكبير كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى مفيد فوزي، وايمن فتحى رئيس مجلس ادارة روزاليوسف ووليد طوغان رئيس تحرير صباح الخير واحمد باشا جريدة روزاليوسف وايمن عبدالمجيد رئيس تحرير البوابة الإلكترونية، وعدد من كتاب مجلة روزاليوسف كما تم اهداء (درع ٩٥ سنة إبداع) من مجلة روزاليوسف لكل من كرم جبر الذي قدم للمؤسسة سنوات طويلة من العطاء تتخطى الـ31 عامًا وللمهندس عبدالصادق الشوربجي، الذي قدم أكثر من 22 عامًا من العطاء للمؤسسة.‎ الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

كانت هذه تفاصيل خبر «روز اليوسف» تطلق مسابقة إحسان عبد القدوس للقصة القصيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.