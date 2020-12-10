وحدة تكافؤ الفرص تختتم فعاليات «العلم قوة للمرأة» بالأقصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اختتمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر مبادرة «العلم قوة للمرأة»، ضمن حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. وقامت المبادرة في ختام فعاليتها بعقد ندوتين تثقيفيتين استهدفت عدد من السيدات بمدينتي البياضية وإسنا، وتناولت دور العلم والثقافة بالنسبة للمرأة في خلق جيل واعي وحياة مستقرة. وأوضحت رئيس الوحدة المهندسة نورا عثمان، أن المبادرة تهدف إلى التوعية بأن علم ومعرفة المرأة بجميع نواحي الحياة يمكنها اقتصادياً واجتماعياً وثقافيا ومنع العنف ضدها وتحدي الصعاب والتعامل مع الأزمات، وزيادة الوعى بهذه القضية والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وتفعيل مشاركتها في خطط التنمية المستدامة. الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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