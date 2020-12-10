شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم المنوفية يستقبل طالبات فريق الجمباز قبل المشاركة في «العروض الرياضية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الخميس، فريق الجمباز للبنات بمدرسة الثانوية الرياضية بشبين الكوم، قبل سفر الفريق لمحافظتي الأقصر وأسوان لتمثيل تعليم المنوفية في مشروع العروض الرياضية لطلبة المرحلة الثانوية الرياضية للبنات، وذلك بتقديم عروض ومهارات التمرينات الفنية الإيقاعية والتشكيلية وجمباز البنات في الفترة 10 /12 إلى 17 / 12 وعددهن 24 لاعبة بصحبة المدرب والمشرفة. وأثنى سويد على الللاعبات وطالبهن ببذل المزيد من الجهد. الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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