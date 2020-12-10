شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تربوي: التعليم المباشر هو الأسلوب الأخطر مع الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال السيد، الخبير التربوي، إن التعليم قضية وطن، معتبر نفسه لأنه ولد في بيئة ريفية، موكدا أن البيئة عنصر مؤثر وفعال في تكوين شخصية الإنسان.

وأضاف جمال السيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن الحركة تجعل الذهن يدرك النسق والتشابك بين عناصر البيئة المحيطة، لافتاً إلى أن السعة ورحابة الأفق تساعد على التفكير وتفعيل دور الخيال.

وأوضح أن تعلم رعاية المرضى عندما كان في الصف السادس الابتدائي، مشيراً إلى أن التعليم هو بناء مدنية، بينما التعلم هو صناعة حضارة.

ونوه الخبير التربوي، بأن الطفل لم يهيأ في سنواته الأولى للدخول في العملية التعليمية، لذلك لابد من وجود أم بديلة للطفل في أيامه الأولى بالمدرسة، مؤكدا أن التعليم المباشر هو الأسلوب الأخطر مع الأطفال.