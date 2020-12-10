شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة على الحياة.. رحمة بدراوي «10 سنوات» بطلة سباحة بدون ذراعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي غدًا الجمعة في العاشرة مساءً ببرنامج واحد من الناس على الحياة طفلة معجزة «رحمة»، تحدت كل الظروف الصعبة، حيث ولدت بدون ذراعين ولكنها تتفوق على نفسها وتسلتتعلم السابحة وتحصد ميدايلات على مستوى الجمهورية وايضا تجيد الغناء والرسم.

قال الاعلامى د. عمرو الليثى ان بطلة قصتنا في واحد من الناس هيا صغيره في السن لكن كبيره في العزيمه والاصراروالاراده والتحدي.

واضاف الليثى عندها 10 سنوات وعندما خرجت للحياة كانت بلا ذراعين وهي بطلة سباحة على مستوى الجمهورية وتعتمد في السباحة على الأكتاف.

وحصلت على العديد من الميداليات رغم ظروفها الصعبه، ولديها مواهب أخرى فهى مثلا بتحب الغناء وصوتها حلو وكمان بتحب تشتغل الاعمال اليدوية بالخرز والطين الاسوانى، وايضا تستطيع الرسم برجليها بترسم بتعتمد على رجليها وشعارها ( مفيش مستحيل ).

واختتم الليثى مقدمته بان رحمة نموذج نفتخر به ونشجعه لانها صنعت من ظروفها الصعبة قصة بطولة وكفاح مع الحياة ومع نفسها ومع كل المعوقات اللى واجهتها.



يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء غدا الجمعة ببرنامج واحد من الناس على الحياة.

بالصور رحمة بدراوى" 10سنوات " بطلة سباحة بدون ذراعين الجمعة على الحياة

بالصور رحمة بدراوى" 10سنوات " بطلة سباحة بدون ذراعين الجمعة على الحياة