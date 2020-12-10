شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: زيارة الرئيس لفرنسا نجحت نجاحا مبهرا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الجميع تابع تابعنا هذا الأسبوع بفخر الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا، ومع كل تحرك ناجح للرئيس نجد الحملات المسمومة التي تريد تشوية مصر وتحاول أن تصور مصر وكأنها دولة مستبدة.

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن تصريحات الرئيس كانت قوية وصريحة، كشفت عن قوة مصر وتأثيرها على مجريات الأمور في المنطقة وأن مصر هي سيدة قرارها ولا يوجد في مصر ما نخشاه أو يحرجنا مؤكدا أن مصر تحاول بناء نفسها في محيط مضطرب جدا، وعلى هامش هذه الزيارة أجرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية حوار مع الرئيس السيسي، وكان من بين الأسئلة الادعاء بوجود أكثر من 60 الف معتقل رأي داخل مصر، إلا أن الرئيس استنكر هذه الإدعاءات، مشيرًا إلى أنه لا يعرف من أين جاء هذا الرقم.

وتابع أن الرئيس نجح في هذه الزيارة نجاح مبهر وتحدث في ملف منظمات المجتمع المدني وقال الرئيس أن في مصر أكثر من 55 ألف منظمة أهلية، يعمل بعضها على دعم النظام المصري لحماية حقوق الإنسان، وأكد أن الدولة تسعى لإقرار التوازن اللازم بين حقوق وواجبات المواطن من ناحية، والتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب من ناحية أخرى وكان كلام الرئيس واضح وصريح أمام كل كاميرات الإعلام العالمي.