شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يضع حجر أساس كوبرى السلام للمشاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس بوضع حجر أساس مشروع كوبرى مشاه علوى لمنطقة السلام أعلى محطة السكة الحديد ،

وأوضح المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الاسكان أن كوبرى مشاه منطقة السلام العلوى بطول 76 م منها مسافة 7 م مبنى ادارى خرسانى من 3 أدوار بالاتجاهين جسم الكوبرى من الستيل بمسافة 62 مترا، بالاضافة إلى وجود 2 اسانسير لكبارا لسن وذوى الاحتياجات الخاصة، على ارتفاع 6 م من مستوى قضبان السكة الحديد، بتكلفة 13 مليون جنيه مع الانشاء وفق مقترحات التعديل الجديدة لخط السكة الحديد بمحطة قطار مرسى مطروح، مع اغلاق الفتحات الغير مؤمنه لعبور القضبان حرصا على سلامة المواطنين، ويتم التنفيذ والاشراف من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية ومديرية الاسكان بالمحافظة والانتهاء خلال 6 أشهر

بينما وجه محافظ مطروح التهنئة لأهالي المنطقة للبدء في اقامة كوبرى المشاة العلوى كمطلب شعبى منذ مدة طويلة تقدم بها النائب مهدى العمدة لخدمة الأهالي بعد الانتهاء من التنسيق مع كافة الجهات المعنية، ممايعمل على تقليل الحوادث والعبور غير الأمن عبر قضبان السكة الحديد خاصة مع وجود اسانسير للتيسر على المواطنين خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، موجها بالإسراع في إنهاء الاعمال في المدة المحدد