شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من السيسي عن اتفاق السلام بين المغرب وإسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تابع باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية. وثمن السيسي، في حسابه على «تويتر»، مساء الخميس، «هذه الخطوة الهامة باعتبارها تحقق مزيدا من الاستقرار والتعاون الإقليمى في منطقتنا». الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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