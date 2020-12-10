شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» تحتفي بالعلاقات المصرية البحرينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المجلس الاعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، لقاءات فكريا ضمن مبادرة "علاقات ثقافة" للاحتفاء بالعلاقات المصرية البحرينية.

وذلك في تمام السادسة من مساء الإثنين الموافق 14 ديسمبر 2020؛ تتضمن الأمسية كلمة للدكتورة إيناسبد الدايم - وزيرة الثقافة المصرية والسفير هشام الجودر - سفير مملكة البحرين بالقاهرة، والسفيرة سها الفار- المساعد السابق لوزير الخارجية وسفير مصر السابق لدي البحرين

بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي البحريني؛ من بينهم الدكتور شاكرعبد الحميد - أستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمة الفنون - وزير الثقافة المصري الأسبق والدكتور محمد رمزي الشاعر- أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس الحاصل على وسام البحرين الأول م والدكتور مفيدشهاب - أستاذ القانون الدولي - وزير الدولة للمجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق

كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول مملكة البحرين.