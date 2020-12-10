شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يضع حجر أساس المدرسة اليابانية بتكلفة 13 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بوضع حجر أساس المدرسة المصرية اليابانية بمنطقة الكيلو ٧ على مساحة ٥٥٥٠م٢ واسعة ١٤ فصلا بتكلفة ١٣ مليون جنيه،في إطار العمل على الاهتمام بجودة التعليم بمطروح واوضح المهندس حسن سلامه مدير عام الابنية التعليمية بمطروح أنه تم إنشاء المدرسة بمدينة مرسي مطروح للإقبال على ذلك النوع من التعليم مع استيعاب كافة رغبات الالتحاق ،مشيرا إلى أنها تاتي أيضا مع دراسة تحويل المدرسة اليابانية بمدينة الحمام إلى تجريبية متميزة ،وتحويل المدرسة التجريبية الحالية بالحمام إلى تعليم اساسى لاستيعاب الكثافات الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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