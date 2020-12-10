شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة خيرية: تكلفة توصيل عداد المياه في أفقر قرية بالعامرية 3000 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إسلام أمين، المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن قرية الكفاح بالعامرية يتواجد فيها من 80 إلى 100 أسرة مصرية، مشيرا إلى أن هناك مواطنين من القرية سمعوا بأن هناك مؤسسة تسمى نبض الحياة تقوم بتوصيل المياة في القرية عن طريق حفر الآبار أو توصيل مياه عن طريق حنفيات مياه كبيرة تخدم القرية بشكل كبير.

وأضاف «أمين»، خلال لقائه مع الإعلامي طارق علام، ببرنامج «هو ده»، المذاع على فضائية «المحور»: «ذهبنا إلى القرية ولاحظنا أن جميع سكانها من الفقراء والمحتاجين ولا يستطيعون توصيل المياه إلى منازلهم وذلك لتكلفتها العالية، إلى جانب عمل كثير من المواطنين في القرية في مجال العمالة المؤقتة واليومية، مشيرا إلى أن المؤسسة اختارت أفقر ناس في القرية منزلها مكون من دور واحد وبدون سقف.

وتابع: «مؤسسة نبض الحياة اختارت أفقر ناس في القرية لتوصيل المياه، خاصة وأن تكلفة توصيل المياه وتركيب العداد بتكلفة 3 آلاف جنيه بالاشتراك مع شركة المياه ونحاول خدمة أكبر عدد من الفقراء بالقرية ومساعدتهم بالاشتراك مع المتبرعين من المواطنين أصحاب الأعمال الخيرية.