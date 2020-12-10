شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للكشف على «فيروس سي» لطلاب الصف الأول الاعدادى بمدرسة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، بمتابعة تنفيذ فعاليات مبادرة الكشف عن «فيروس سي» لطلاب الصف الأول الإعدادي، والتي تأتي استكمالاً لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للوصول لمجتمع صحي وسليم.

وتابع رزق، أعمال المبادرة داخل مدرسة الطود الإعدادية لعدد 92 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي بالمدرسة من العدد المستهدف على مستوى مركز ومدينة الطود ٢٠٧٩ طالبا وطالبة لعدد ٢٨ مدرسة إعدادية على مستوى المركز.

وأضاف رزق، أن المبادرة بدأت أول شهر ديسمبر الجاري والمقرر لها مدة 90 يوم، موضحًا أنه تم تحليل عدد 241 طالب وطالبة من مدارس نجع الوحدة الإعدادية والشهيد أحمد مرتضي والطود الإعدادية، وسيتم تنفيذ المبادرة تباعا على باقي المدارس الإعدادية بمركز ومدينة الطود بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي بالأقصر والإدارة التعليمية بالطود.