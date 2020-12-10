شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لجهاز «الشروق» لرفع «أطباق الدش» المخالفة على واجهات عمارات «دار مصر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شن جهاز تنمية مدينة الشروق، حملة لرفع اطباق الدش المخالفة بعدد من واجهات بعض العمارات بالمدينة.
وقال الجهاز: «يأتي ذلك في ضوء ما تلاحظ من قيام بعض ساكنى وحدات مشروع دار مصر، من تركيب اطباق استقبال اشارة القمر الصناعى على واجهة العمارات،
وحرصا من جهاز المدينة في الحفاظ على الواجهة المعمارية لعمارات».
وأضاف الجهاز، أن الحملة استهدفت رفع الاطباق من تلك الأماكن، مع ايقاف التعامل على الوحدة لحين إعادة الشىء لاصله.
وأهاب الجهاز بحائزى الوحدات بالمشروع الحفاظ على الواجهات، وقال انه في حالة عدم الإلتزام فإنه سيتم تطبيق الاجراءات اللازمه في هذا الشأن، والتي تصل إلى فسخ التعاقد وسحب الوحدة.
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