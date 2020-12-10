شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يضع حجر أساس مدرسة للغات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس بوضع حجر أساس عدد من المشروعات الجديدة بمدينة مرسى مطروح في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والعمدة محمد الحبوني رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وكلا من النائب مهدى العمدة وجمال الشورى عضوى مجلس النواب ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وأهالي المنطقة وعدد من الإعلاميين.

حيث قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بوضع حجر أساس مدرسة حدائق مطروح المميزة للغات بمنطقة الخروبة بمدينة مرسي مطروح.

وأوضح المهندس حسن سلامة مدير عام الابنية التعليمية بمطروح ان المدرسة بسعة ٤٤ فصلا بتكلفة نحو ٢٠ مليون جنيه ،وتقع على مساحة ٥ آلاف متر مربع، والمقرر الانتهاء منها مع بداية العام الدراسي القادم، كأكبر مدرسة تجريبية بمطروح ،وذلك لتخفيف الكثافة مع الإقبال المتزايد على ذلك النوع من التعليم المتميز.