شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يُكرّم وكيل «تعليم الإسكندرية» ويهديه «الدرع» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة اليوم الخميس، الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية.

ويأتي تكريم «سعد»، تقديراً لجهوده في إدارة العملية التعليمية بالمحافظة خلال الفترة السابقة والعمل بروح الفريق واستيعاب القضايا وحل مشاكل المواطنين .

وأكد المحافظ خلال التكريم على دوره الهام والفعال في العملية التعليمية خلال الفترة الماضية على أرض البحيرة، مشيراً أنه سيظل نموذجاً يحتذى به للوفاء والتقدير والتفاني والإخلاص، حيث قدم له درع المحافظة متمنياً له التوفيق في موقعه الجديد .

بدوره أعرب وكيل وزارة التعليم عن امتنانه الشديد للفتة الكريمة من جانب محافظ البحيرة، مؤكداً أنه بذل كل ما في وسعه خلال فترة تواجدة في البحيرة في موقع وكيل وزارة التربية والتعليم هناك للمساهمة في انجاح المنظومة واستكمال النجاحات التي سبقه بها من قبله،متمنيا أن يحدث تطور جديد في المنظومة بمحافظة الاسكندرية ويكون عند حسن ظن القيادة السياسية.