شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الجمعة 11 ديسمبر 2020 إلى الأربعاء 16 ديسمبر 2020:

يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 :

شبورة مائية: شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت 12 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة بنسبة (30%): على بعض المناطق السواحل الغربية

شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي براني - سيوة ).

يوم الأحد 13 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (50%): على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

يوم الإثنين 11 ديسمبر 2020 :

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - الضبعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم).

أمطار متوسطة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).

أمطار خفيفة الى متوسطة: على بعض المناطق من الوجه البحرى ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ).

نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الثلاثاء 15 ديسمبر 20 20 :

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية . الضيعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).

أمطار متوسطة : على بعض المناطق من الوجه البحرى ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) وعلى بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

أمطار خفيفة إلى متوسطة : على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة

يوم الأربعاء 16 ديسمبر ( 2020 :

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشرقية ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).

أمطار متوسطة : على بعض المناطق من السواحل الغربية ( الاسكندرية - الضيعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم ) .

أمطار خفيفة : على بعض المناطق من الوجه البحري و القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.