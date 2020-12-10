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شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الجمعة 11 ديسمبر 2020 إلى الأربعاء 16 ديسمبر 2020:
يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 :
شبورة مائية: شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم السبت 12 ديسمبر 2020:
أمطار خفيفة بنسبة (30%): على بعض المناطق السواحل الغربية
شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي براني - سيوة ).
يوم الأحد 13 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (50%): على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.
نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.
يوم الإثنين 11 ديسمبر 2020 :
أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - الضبعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم).
أمطار متوسطة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).
أمطار خفيفة الى متوسطة: على بعض المناطق من الوجه البحرى ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ).
نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.
الثلاثاء 15 ديسمبر 20 20 :
أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية . الضيعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).
أمطار متوسطة : على بعض المناطق من الوجه البحرى ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) وعلى بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .
أمطار خفيفة إلى متوسطة : على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة
يوم الأربعاء 16 ديسمبر ( 2020 :
أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشرقية ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).
أمطار متوسطة : على بعض المناطق من السواحل الغربية ( الاسكندرية - الضيعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم ) .
أمطار خفيفة : على بعض المناطق من الوجه البحري و القاهرة الكبرى ومدن القناة.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
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