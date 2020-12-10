الرئيس السيسى يجتمع بالفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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