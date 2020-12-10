موجز أخبار مصر.. انطلاق الانتخابات الطلابية بالجامعات وسط إجراءات احترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية بكليات جامعة القاهرة، للعام الجامعي 2020 - 2021، صباح اليوم، الخميس، وذلك بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتستقبل إدارات رعاية الشباب بكليات جامعة القاهرة، الطلاب الراغبين في الترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 3 عصرًا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر.
بدء الترشح للانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة.. الخشت: ولن نسمح بأى خرق للنزاهة
انطلق صباح اليوم، الخميس، ماراثون الانتخابات الطلابية بكليات جامعة القاهرة، للعام الجامعي 2020 - 2021، وذلك بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتستقبل إدارات رعاية الشباب بكليات جامعة القاهرة، الطلاب الراغبين في الترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 3 عصرًا، لمنع التكدسات الطلابية في وقت واحد، وتنظيم عملية دخول الطلاب إلى مقار سحب وتقديم الاستمارات.
الحكومة تنفى تراجع السفن المارة بقناة السويس تزامنا مع موجة كورونا الثانية
نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50% تزامناً مع الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، قد نفى أمس ما تردد من أنباء بشأن وقف البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام والشكاوى لبرنامج "تكافل وكرامة".
أكد الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أنه على الفور توجهت لجنة مديرية التضامن الاجتماعى إلى المستشفى الدولى بالمنصورة، حيث سلمت المصابين الإعانات المقررة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مشيرا إلى أنه تبين من مراجعة حالات الإصابة وعددهم 22 مواطنا، وتم دخولهم مستشفى المنصورة الدولى.
وتم خروج 18 مواطنا بعد تلقى الإسعافات الأولية ويوجد 4 مصابين ما زلوا تحت العلاج والمتابعة منهم سائق القطار، وتم صرف 2000 جنيه للحالات التي تحتاج للمتابعة الصحية ومبلغ 1000جنيه لحلات الإصابة البسيطة.
كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة الشفاء من فيروس كورونا 86.9% فى جميع مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية بعد ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس لــ 104074 حالة حتى اليوم.
وقالت وزارة الصحة والسكان إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
قال المهندس يحيي زكى رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا لتطوير المنطقة ودفع العمل فيها بشكل جيد، موضحًا أن مطلع العام الجديد سيشهد بدء العمل فى مصنع قطارات عربات السكك الحديدية التى تعمل بالكهرباء وجارى توقيع عقد تأسيس الشركة.
وأضاف زكى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، أن هناك مشروع كبير في مجال البتروكيماويات بمنطقة العين السخنة وسيبدأ العمل به بشكل كبير، وهناك عدد من الاستثمارات الأخرى بالمناطق الصناعية سواء في منطقة العين السخنة أو بورسعيد، بالإضافة إلى بعض الاتفاقات جاري إنهاؤها فيما يخص بأرصفة الموانئ في شرق بورسعيد وجزء آخر في السنة، وكل ذلك سيدخل حيز التنفيذ بداية من الربع الأول من العام المقبل.
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الإرهابى محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد غيابيا بأحداث مكتب الإرشاد، لجلسة 4 يناير لسماع الشهود وانتداب محامى للترافع مع المتهم، وتبين غياب حضور دفاع المتهم.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
يذكر أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجى قضت فى 28 فبراير من عام 2015، بإعدام 4 متهمين والمؤبد لـ14 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرى الشاطر ومحمود عزت.
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