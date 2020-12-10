شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. انطلاق الانتخابات الطلابية بالجامعات وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية بكليات جامعة القاهرة، للعام الجامعي 2020 - 2021، صباح اليوم، الخميس، وذلك بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتستقبل إدارات رعاية الشباب بكليات جامعة القاهرة، الطلاب الراغبين في الترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 3 عصرًا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر.





بدء الترشح للانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة.. الخشت: ولن نسمح بأى خرق للنزاهة

انطلق صباح اليوم، الخميس، ماراثون الانتخابات الطلابية بكليات جامعة القاهرة، للعام الجامعي 2020 - 2021، وذلك بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتستقبل إدارات رعاية الشباب بكليات جامعة القاهرة، الطلاب الراغبين في الترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 3 عصرًا، لمنع التكدسات الطلابية في وقت واحد، وتنظيم عملية دخول الطلاب إلى مقار سحب وتقديم الاستمارات.

الحكومة تنفى تراجع السفن المارة بقناة السويس تزامنا مع موجة كورونا الثانية

نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50% تزامناً مع الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، قد نفى أمس ما تردد من أنباء بشأن وقف البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام والشكاوى لبرنامج "تكافل وكرامة".