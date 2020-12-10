شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء طلعت مسلم أحد قادة حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى مساء اليوم اللواء أركان حرب طلعت مسلم، قائد اللواء 18 مشاة ميكانيكي في حرب تحرير سيناء 1973. وأعلن عدد من أفراد الأسرة، وفاة اللواء طلعت مسلم أحد أبطال حرب أكتوبر، ومن المنتظر أن يحدد موعد الجنازة والعزاء اليوم.

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