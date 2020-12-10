المكتب الفنى للنيابة الإدارية ببورسعيد يبدأ العمل بالميكنة الشاملة السبت المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح السبت المقبل، بدء العمل بنظام الميكنة الشاملة فى المكتب الفنى للنيابة الإدارية فى بورسعيد، بجانب فرع الدعوى التأديبية، والنيابات الإدارية، ببورسعيد وبور فؤاد.

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