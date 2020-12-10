شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: تحديد نوع الجنين بالعمليات المجهرية "مش حرام ".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عمليات اختيار نوع الجنين سواء ذكر أو أنثى، التى يتم إجراءها مؤخرا عبر تقنيات معينة، " مش حرام "ولا يوجد حرمانية فيها، ولا مانع من إجراؤها.

وأضاف " الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"،قائلاً: "كل ما يجوز طلبه يجوز فعله، فلا شى يمنع تحديد نوع الجنين، يمكن أن تدعى الله، وأن تفعل ما يحقق دعاءك".

وتابع "الجندى"، " أنا سمعت أستاذ فقه بجامعة الأزهر يقول عن هذا الأمر أنه جاهلية واعتداء على خلق الله، وتدخل فى ملك الله،مما جعل الطبيب المشارك فى مناظرته يخاف، وهذه مصيبة وجهل وعدم علم بالفقه".