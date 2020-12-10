الرقابة الإدارية تنشر فيلم "حراس الوطن" يكشف جهود الهيئة فى مكافحة الفساد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة الرقابة الإدارية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيلم بعنوان "حراس الوطن" يبرز جهود هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد.

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