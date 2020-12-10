شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. غلق جزئى لنفق 15 مايو أمام مسرح البالون لـ5 ساعات لتنفيذ أعمال كهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستنفيذ غلق جزئى لنفق 15 مايو أمام مسرح البالون فى الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات إلى ميدان الجيزة، وذلك لتنفيذ أعمال الكهرباء الخاصة بتغذية طلمبات صرف مياه الأمطار ، وذلك لمدة 5 ساعات تبدأ فى الــ 12 صباحاً وحتى الساعة الــ5 من صباح غدِ الجمعة، دون تعطيل الحركة المرورية. وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة طوال فترة الأعمال.

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