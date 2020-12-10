مغردون ينعون دكتورة مصرية بالكويت توفت متأثرة بإصابتها بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مغردون على مواقع التواصل الاجتماعى بالكويت طبيبة مصرية تعمل بالكويت، وافتها المنية بعد إصابتها بفيروس كورونا بعد خدمة امتدت 30 عاماً فى الكويت. ونعت الجمعية الطبية الكويتية، الدكتورة المصرية جيهان حلواني (52 عاماً) طبيبة التخدير في المستشفى الأميرى، قائلة: "ننعي شهيدة الواجب الدكتورة المصرية جيهان حلواني، والتي وافتها المنية بعد إصابتها بفيروس كورونا.. بعد خدمة امتدت 30 عاماً في الكويت".

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